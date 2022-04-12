В Ставрополье водитель напал на пенсионера, который сделал ему замечание из-за езды по тротуару. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятую очевидцами запись инцидента.
Конфликт произошел в одном из городских скверов. На кадрах видно, как пожилой мужчина со словами «куда едешь» преградил дорогу двигавшимся по тротуару автомобилям. Один из водителей-нарушителей тут же вышел из салона и с кулаками накинулся на прохожего. За него тут же вступилась женщина, ставшая свидетельницей происходящего.
«Ты чего сюда приперся? Нас бить, на наших детей наезжать!» – стала кричать она.
По данным канала, по факту случившегося возбуждено дело о хулиганстве.
«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в целях установления тяжести телесных повреждений, нанесенных гражданину. В отношении двух молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях», – передает комментарий пресс-службы краевого управления МВД «Подъем».