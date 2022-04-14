Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела беженцев под Харьковом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими военнослужащими беженцев из ЛНР в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.
"Глава ведомства поручил следователям в рамках соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой Луганской Народной Республики установить всех причастных к этому лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности", - отметили в СК.
По данным Генеральной прокуратуры ЛНР, в Харьковской области колонна автомобилей с беженцами из ЛНР подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. В результате два человека погибли, трое ранены.