Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела беженцев под Харьковом

"Глава ведомства поручил следователям в рамках соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой Луганской Народной Республики установить всех причастных к этому лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности", - отметили в СК.