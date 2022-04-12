В Москве доставщик еды развозил клиентам марихуану

В Москве задержали доставщика еды, который развозил клиентам наркотики, а именно марихуану. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

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Как сообщает издание, курьера разоблачили во время спецоперации по пресечению канала распространения наркотиков. В результате были задержаны двое мужчин, у которых изъяли более 100 килограммов вещества. Распространением и сбытом марихуаны занимался 34-летний приезжий, а поставлял ему наркотики 43-летний житель Подмосковья.

В двух съемных квартирах распространителя оперативники обнаружили около 78 килограммов марихуаны, а в автомобиле его поставщика — 27 килограммов этого наркотика.