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1 час назад

Посетитель автосалона «Лада» выстрелил в лицо консультанту в Петербурге

Елена Прошина

Посетитель автосалона «Лада» в петербургском Парголово выстрелил в лицо консультанту из аэрозольного пистолета. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», выстрел произошел после словесного конфликта.

Посетитель автосалона «Лада» выстрелил в лицо консультанту в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначальная причина ссоры не уточняется, однако на опубликованных кадрах видно, что 50-летний мужчина оскорбляет сотрудника автомагазина, а также подходит к столу и скидывает с него монитор. Консультант пытался выяснить у разгневанного посетителя причину агрессии и предложил спокойно разобраться, однако в этот момент покупатель достал газовый пистолет, отсчитал до трех и выстрелил в лицо мужчине.

41-летнего пострадавшего увезли в больницу с ушибом мягких тканей лобной области. Нападавший же оказался в полиции, где был вынужден сдать аэрозольный пистолет «Пионер». Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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