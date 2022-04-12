Посетитель автосалона «Лада» выстрелил в лицо консультанту в Петербурге

Посетитель автосалона «Лада» в петербургском Парголово выстрелил в лицо консультанту из аэрозольного пистолета. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», выстрел произошел после словесного конфликта.

Изначальная причина ссоры не уточняется, однако на опубликованных кадрах видно, что 50-летний мужчина оскорбляет сотрудника автомагазина, а также подходит к столу и скидывает с него монитор. Консультант пытался выяснить у разгневанного посетителя причину агрессии и предложил спокойно разобраться, однако в этот момент покупатель достал газовый пистолет, отсчитал до трех и выстрелил в лицо мужчине.