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1 час назад

Опубликовано видео разбойного нападения в Подмосковье

Александр Кузьмин

В Подмосковье задержаны подозреваемые в разбойном нападении на торговую точку. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 27 и 33 лет.

«Установлено, что злоумышленники утром незаконно ворвались в круглосуточный павильон быстрого питания, расположенный в г. Высоковск, и, угрожая металлической цепью продавцу, похитили его мобильный телефон, а также денежные средства из кассы», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено местонахождение злоумышленников. Их задержали в одном из частных домов. Похищенный мобильный телефон обнаружили в городском парке.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Происшествия,Криминал,Видео,Татьяна Петрова,МВД России,
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