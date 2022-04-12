Опубликовано видео разбойного нападения в Подмосковье

«Установлено, что злоумышленники утром незаконно ворвались в круглосуточный павильон быстрого питания, расположенный в г. Высоковск, и, угрожая металлической цепью продавцу, похитили его мобильный телефон, а также денежные средства из кассы», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.