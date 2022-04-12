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6 часов назад

В Башкортостане мужчина избил ребенка, потому что дети его дразнили

Газета.Ruиещё 1

В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело из-за избиения 9-летнего мальчика, сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

В Башкортостане мужчина избил ребенка
Фото: ТАССТАСС

Очевидцы говорят, что мужчина набросился на ребенка, потому что дети его дразнили, поделилась в интервью «Сибайскому рабочему» мама мальчика. Женщина добавила, что ребенок чувствует себя хорошо, хотя на его теле и наблюдаются гематомы. По словам мамы, ее сын не участвовал в травле мужчины.

Напомним, 11 апреля 2022 года нетрезвый подозреваемый погнался за группой школьников. Он схватил одного из мальчиков, повалил его на землю и начал избивать. Школьники играли на детской площадке.

Подозреваемого уже задержали и допросили. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ближайшее время мужчина пройдет экспертизу, которая покажет, вменяемый ли он.

Происшествия,Следственный комитет,
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