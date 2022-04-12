В Башкортостане мужчина избил ребенка

В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело из-за избиения 9-летнего мальчика, сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

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Очевидцы говорят, что мужчина набросился на ребенка, потому что дети его дразнили, поделилась в интервью «Сибайскому рабочему» мама мальчика. Женщина добавила, что ребенок чувствует себя хорошо, хотя на его теле и наблюдаются гематомы. По словам мамы, ее сын не участвовал в травле мужчины.

Напомним, 11 апреля 2022 года нетрезвый подозреваемый погнался за группой школьников. Он схватил одного из мальчиков, повалил его на землю и начал избивать. Школьники играли на детской площадке.