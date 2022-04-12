В Казани задержали похитивших 53 млн рублей якобы за обучения игре на криптобирже

Сотрудники полиции пресекли в Татарстане деятельность преступного сообщества, которые под видом обучения финансовой грамотности и игре на криптобирже похитили у более 80 человек 53 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России.

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Преступное сообщество организовали жители Самары и Ульяновской области. По версии полицейских, оно действовало на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того, чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке "Форекс" и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

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"Незаконно завладев базой данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты сообщали абонентам о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью $300. Во время первого визита в офис потенциального клиента злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений", - сказала Волк.

По ее словам, далее людям предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют. После того как человек втягивался в процесс, злоумышленники уговаривали его вложить деньги эквивалентом не менее $5 тыс. и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит. В действительности же программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, которым управляли обвиняемые. Поступившие на него деньги потерпевших они переводили на своей счет.

"В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превысила 53 млн рублей. Имеются основания полагать, что противоправная деятельность аферистов не ограничивается территорией Казани", - добавила представитель ведомства.