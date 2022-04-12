Горящие полицейские машины сняли на видео в Сочи

В Сочи сгорели полицейские автомобили. Инцидент произошел на парковке, расположенной на улице Кирпичной. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятые очевидцами кадры в своем официальном Telegram-канале .

«Сразу две ведомственные машины дружно полыхали на парковке по улице Кирпичной», – говорится в подписи к ролику.

Уточняется, что о точных причинах возникновения возгорания информации пока нет. Однако, по предварительным данным, ведомственные машины могли сгореть из-за короткого замыкания. Все обстоятельства случившегося выясняются.