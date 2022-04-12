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3 часа назад

Посадивший 9-летнего сына за руль трактора россиян попал на видео

Александр Кузьмин

В Красноярском крае мужчина посадил за руль трактора своего 9-летнего сына. Управлявший погрузчиком ребенок был замечен на одной из улиц села Дзержинское сотрудниками дорожно-патрульной службы.

«В ходе проверки выявлено, что управление погрузчиком школьнику передал отец, чтобы тот помог перегнать его на территорию предприятия. Сам же он двигался на автомобиле перед транспортным средством. Такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специального водительского удостоверения, но и навыков, которые позволят управлять техникой уверенно и безопасно», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении мужчины составлен административный протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения. Также материал был передан в подразделение по делам несовершеннолетних.

Происшествия,Видео,МВД России,
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