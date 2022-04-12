Посадивший 9-летнего сына за руль трактора россиян попал на видео

«В ходе проверки выявлено, что управление погрузчиком школьнику передал отец, чтобы тот помог перегнать его на территорию предприятия. Сам же он двигался на автомобиле перед транспортным средством. Такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специального водительского удостоверения, но и навыков, которые позволят управлять техникой уверенно и безопасно», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.