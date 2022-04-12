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21 минуту назад

В граничащем с Украиной регионе России повредили железную дорогу

Алиса Селезнёва

В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути, жертв и пострадавших нет. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В граничащем с Украиной регионе России повредили железную дорогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», - написал глава Белгородской области.

О причинах инцидента Гладков пообещал сообщить позднее.

Ранее в граничащих с Украиной Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, а также в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях был введен «желтый» уровень террористической опасности.

11 апреля власти Крыма также ввели высокий уровень террористической опасности на севере полуострова «в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима».

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24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,Совет Федерации,
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