В граничащем с Украиной регионе России повредили железную дорогу

В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути, жертв и пострадавших нет. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», - написал глава Белгородской области.

О причинах инцидента Гладков пообещал сообщить позднее.

Ранее в граничащих с Украиной Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, а также в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях был введен «желтый» уровень террористической опасности.

11 апреля власти Крыма также ввели высокий уровень террористической опасности на севере полуострова «в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима».