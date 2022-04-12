В Белгородской области повредили железнодорожные пути

В Шебекинском районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — уточнил губернатор.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, добавил он. О причинах инцидента Гладков пообещал проинформировать позднее.

Ранее в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым был введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края. Жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. В Белгороде также запретили запускать фейерверки, чтобы не пугать окружающих громкими звуками. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, желтый уровень ввели в связи с возможными провокациями.