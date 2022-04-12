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49 минут назад

Губернатор сообщил о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области

Газета.Ru

В Шебекинском районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области повредили железнодорожные пути
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — уточнил губернатор.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, добавил он. О причинах инцидента Гладков пообещал проинформировать позднее.

Ранее в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым был введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края. Жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. В Белгороде также запретили запускать фейерверки, чтобы не пугать окружающих громкими звуками. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, желтый уровень ввели в связи с возможными провокациями.

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Всего уровней террористической опасности три: повышенный — синий, высокий — желтый, критический — красный. Согласно информации на сайте Национального антитеррористического комитета, режим не может действовать более 15 дней. При желтом уровне, среди прочего, должен быть усилен контроль за соблюдением иностранцами порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в РФ, въезда, выезда из страны и транзитного проезда через ее территорию. В режим повышенной готовности переводятся медицинские организации.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,НАК,Совет Федерации,
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