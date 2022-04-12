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5 часов назад

Курянин попал в полицию за фейерверк

Vse42.ruиещё 2

В Курске мужчина устроил салют, напугав тем самым жителей.

Житель Курска попал в полицию за фейерверк
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По данным пресс-службы УМВД по Курской области, мужчину сразу же доставили в отдел полиции.

– На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют, – прокомментировали в службе.

Напомним, что во всех регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной, 11 апреля ввели повышенный уровень террористической опасности.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ предложила ограничить использование пиротехники в праздники.

Происшествия,Госдума,
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