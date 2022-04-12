Житель Курска попал в полицию за фейерверк

В Курске мужчина устроил салют, напугав тем самым жителей.
По данным пресс-службы УМВД по Курской области, мужчину сразу же доставили в отдел полиции.
– На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют, – прокомментировали в службе.
Напомним, что во всех регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной, 11 апреля ввели повышенный уровень террористической опасности.
Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ предложила ограничить использование пиротехники в праздники.