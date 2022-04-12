Драку двух женщин из-за маски в магазине Петербурга сняли на видео

Сообщается, что конфликт между женщинами произошел из-за отсутствия у одной из покупательниц маски на лице. Недовольная жительница Петербурга не обнаружила у другой женщины в магазине маску на лице, после чего принялась снимать происходящее нарушение на телефон. Будущей героине видеоролика не понравился данный факт и началась перепалка.