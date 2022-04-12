Драку двух женщин из-за маски в магазине Петербурга сняли на видео

Две покупательницы продуктового магазина на 7-й Советской улице в Санкт-Петербурге устроили драку из-за маски. Видео публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».
Сообщается, что конфликт между женщинами произошел из-за отсутствия у одной из покупательниц маски на лице. Недовольная жительница Петербурга не обнаружила у другой женщины в магазине маску на лице, после чего принялась снимать происходящее нарушение на телефон. Будущей героине видеоролика не понравился данный факт и началась перепалка.
Агрессивных женщин разняли, одной из пострадавших понадобилась помощь медиков. Врачи зафиксировали ссадины носа, ушиб и укусы на пальцах левой руки. Пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии.