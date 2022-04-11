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10 часов назад

Полицейский до смерти избил пассажира такси в Нижнем Новгороде

В городе N

42-летний нижегородец умер в больнице после конфликта с незнакомым мужчиной в Советском районе. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Полицейский до смерти избил пассажира такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, ночью 9 апреля водитель такси привез на улицу Бекетова нетрезвого пассажира, который отказывался оплачивать проезд. Выйдя из машины, он поссорился с незнакомым ему 24-летним мужчиной, который начал избивать его ногами. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

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Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи установили, что он является сотрудником полиции, но в момент совершения преступления не находился при исполнении служебных обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее пьяный житель Шахуньи избил полицейских во время семейного скандала.

Происшествия,Новости регионов,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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