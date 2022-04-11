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16 минут назад

Российская пенсионерка накричала на грабителя и отобрала у него пистолет

Lenta.ruиещё 1

В Томске мужчина сдался полиции после того, как попытался ограбить пенсионерку, но был разоружен пожилой женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Российская пенсионерка накричала на грабителя и отобрала у него пистолет
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Установлено, что 71-летняя местная жительница вечером шла по улице Елизаровых, когда сзади на нее набросился неизвестный. Он несколько раз ударил женщину по голове, а когда пенсионерка упала — направил на нее пистолет и потребовал отдать деньги.

В этот момент россиянка начала кричать и выхватила у мужчины оружие. На крик потерпевшей обратил внимание прохожий, который тоже стал кричать на налетчика. Оценив обстановку, злоумышленник сбежал.

Через час после происшествия 40-летний ранее судимый нападавший сам пришел в дежурную часть. Он признался в преступлении, а затем его опознала потерпевшая.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Мужчину заключили под стражу.

Происшествия,МВД России,
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