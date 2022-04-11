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40 минут назад

Семьи погибших при взрыве газа в Ступино получат по 1 млн рублей

Вести Подмосковьяиещё 13

Подмосковные власти выплатят по 1 млн рублей семьям погибших и до пятисот тысяч рублей пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Ступино. Об этом сегодня, 11 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

Семьям погибших при взрыве в Ступино пообещали выплаты
Фото: ТАССТАСС

По словам чиновника, он прекрасно понимает, что никакие денежные компенсации не помогут людям, лишившихся своих родных и близких. Но тем не менее, финансовая помощь им будет оказана в обязательном порядке.

"Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей. Пострадавшим - от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью", - написал он.

Воробьёв отметил, что жильцы разрушенных квартир также получат государственную поддержку. Им выплатят по 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч - одиноким людям.

Напомним, трагедия со взрывом газа в жилом многоквартирном доме в Ступино случилась рано утром в понедельник, 11 апреля. В результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры, еще 16 были сильно повреждены. Сейчас на месте ЧП в пятиэтажном жилом доме в Ступино, по последним данным, работают свыше 260 человек.

Происшествия,Андрей Воробьев,Правительство московской области,
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