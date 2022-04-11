Польские военные обстреляли из рогаток КПП в Белоруссии

Польские силовики обстреляли из рогатки белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщил Пограничный комитет Белоруссии в телеграм-канале.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка», - говорится в сообщении.
Польские силовики также попытались ослепить белорусских пограничников с помощью стробоскопов, утверждает Погранкомитет.
«Незаконные действия сопредельной стороны» были зафиксированы камерами наблюдения. Белорусские пограничники опубликовали запись, на которой люди в военном обмундировании целятся из рогатки и светят ослепляющими приборами.
Позже на месте провокации были найдены металлические шарики и повреждения от них на стенах пограничных модулей.
«О пограничном инциденте проинформирована польская сторона», - заявили в Погранкомитете.
17 января Погранкомитет Белоруссии сообщал об аналогичных повреждениях на пограничном столбе Белоруссии. Тогда металлическими шариками были сделаны пробоины на щитке с изображением государственного герба республики.