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27 минут назад

Польские военные обстреляли из рогаток КПП в Белоруссии

Вероника Полынина

Польские силовики обстреляли из рогатки белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщил Пограничный комитет Белоруссии в телеграм-канале.

«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка», - говорится в сообщении.

Польские силовики также попытались ослепить белорусских пограничников с помощью стробоскопов, утверждает Погранкомитет.

«Незаконные действия сопредельной стороны» были зафиксированы камерами наблюдения. Белорусские пограничники опубликовали запись, на которой люди в военном обмундировании целятся из рогатки и светят ослепляющими приборами.

Позже на месте провокации были найдены металлические шарики и повреждения от них на стенах пограничных модулей.

«О пограничном инциденте проинформирована польская сторона», - заявили в Погранкомитете.

17 января Погранкомитет Белоруссии сообщал об аналогичных повреждениях на пограничном столбе Белоруссии. Тогда металлическими шариками были сделаны пробоины на щитке с изображением государственного герба республики.

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