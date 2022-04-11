В Польше обвинили Россию в катастрофе с самолетом Качиньского

Польский комитет по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, возложил вину за крушение самолета на российские спецслужбы, сообщает Radio Krakow.
Глава комитета Антоний Мацыревич выступил с докладом о повторном расследовании авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей 10 апреля 2010 года. Он заявил, что причиной катастрофы стал взрыв в левом крыле, и назвал взрыв «актом незаконного вмешательства российской стороны в воздушное судно».
«Комиссия точно определила место, время и звук взрыва, разрушившего крыло и положившего начало катастрофе», - сказал Мацыревич.
По его словам, в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета, элементы термобарического оружия и тротила. Глава комиссии исключил человеческий фактор в качестве причины трагедии. По его словам, на это указывают данные черных ящиков, которые были расшифрованы и обработаны. На представленной в ходе доклада записи из кабины пилотов якобы слышен взрыв, произошедший незадолго до крушения самолета.
Он добавил, что у комиссии возникли трудности с восстановлением хода событий из-за того, что российская сторона не предоставила полные данные и уничтожила некоторые улики по делу.
Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, польскими депутатами и военным руководством на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась в Катынь на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.