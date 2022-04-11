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15 часов назад

В Москве задержали гражданина Колумбии, распространявшего фейки о ВС РФ

ТАССиещё 2

Следователи задержали в Москве гражданина Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике, обвиняемого в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буравцова.

В Москве задержан гражданин Колумбии, распространявший фейки о ВС РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении гражданина Колумбии по имени Хиральдо Сарай Альберто Энрике. СК обвиняет его по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - рассказала пресс-секратарь.

По ее словам, он обвиняется в том, что распространял недостоверную информацию о российской армии в социальных сетях.

Энрике грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие полагает, что задержанный действовал в составе группы лиц.

"По версии следствия, он распространял недостоверную информацию о российской армии в составе группы лиц по предварительному сговору. Его предполагаемые сообщники сейчас устанавливаются", - отметил собеседник агентства.

Происшествия,Фейки,Верховный суд,
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