В Москве задержан гражданин Колумбии, распространявший фейки о ВС РФ

Следователи задержали в Москве гражданина Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике, обвиняемого в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буравцова.

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"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении гражданина Колумбии по имени Хиральдо Сарай Альберто Энрике. СК обвиняет его по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - рассказала пресс-секратарь.

По ее словам, он обвиняется в том, что распространял недостоверную информацию о российской армии в социальных сетях.

Энрике грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие полагает, что задержанный действовал в составе группы лиц.