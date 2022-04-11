Самолет из Минска экстренно сел в Домодедово

Самолет Airbus A-320, следующий рейсом из Минска в Ташкент, сел в аэропорту Домодедово после сообщения о минировании.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, диспетчеру поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна, командиру пришлось совершить посадку в московском аэропорту Домодедово.
В настоящее время взрывотехники проверяют самолет на наличие взрывоопасных предметов и веществ. Проводятся следственные мероприятия.
Агентство ФАН сообщает, что самолет принадлежит авиакомпании Uzbekistan Airways.
10 апреля самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы.
25 марта аварийную посадку совершил самолет президента Польши Анджея Дуды. Президент летел из Варшавы в Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом, однако пилоту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Позже президент Польши все же добрался на встречу с американским коллегой на резервном самолете.