Самолет из Минска экстренно сел в Домодедово

Самолет Airbus A-320, следующий рейсом из Минска в Ташкент, сел в аэропорту Домодедово после сообщения о минировании.

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Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, диспетчеру поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна, командиру пришлось совершить посадку в московском аэропорту Домодедово.

В настоящее время взрывотехники проверяют самолет на наличие взрывоопасных предметов и веществ. Проводятся следственные мероприятия.

Агентство ФАН сообщает, что самолет принадлежит авиакомпании Uzbekistan Airways.

10 апреля самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы.