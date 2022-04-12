Корреспондент Первого канала получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

"В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали", - говорится в сообщении.