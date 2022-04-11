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16 часов назад

СК возбудит дело против украинской актрисы за призывы к насилию над российскими офицерами

ТАСС

Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания и угрозы в рекламном ролике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК возбудит уголовное дело против украинской актрисы
Фото: соцсетисоцсети

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство". В рекламе Курилец звучат экстремистские высказывания.

"Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец", - заключили в СК.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,Исламское государство,
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