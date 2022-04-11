СК возбудит уголовное дело против украинской актрисы

Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания и угрозы в рекламном ролике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство". В рекламе Курилец звучат экстремистские высказывания.
"Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец", - заключили в СК.