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12 минут назад

В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку

Елена Прошина

Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту смертельного инцидента в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе госучреждения.

В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что между осужденными в колонии №4 в Пугачеве произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента один из заключенных был убит, еще трое получили ножевые ранения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, круг подозреваемых устанавливается.

«В УФСИН по факту произошедшего назначено проведение проверки», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госучреждения.

Напомним, что в 2021 году из исправительной колонии №4 в Саратовской области освободился «скопинский маньяк» Виктор Мохов, отбывший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.

Происшествия,Виктор Мохов,ФСИН,
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