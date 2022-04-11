В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку

Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту смертельного инцидента в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе госучреждения.

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Ранее сообщалось, что между осужденными в колонии №4 в Пугачеве произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента один из заключенных был убит, еще трое получили ножевые ранения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, круг подозреваемых устанавливается.

«В УФСИН по факту произошедшего назначено проведение проверки», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госучреждения.