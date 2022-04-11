В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку

Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту смертельного инцидента в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе госучреждения.
Ранее сообщалось, что между осужденными в колонии №4 в Пугачеве произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента один из заключенных был убит, еще трое получили ножевые ранения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, круг подозреваемых устанавливается.
«В УФСИН по факту произошедшего назначено проведение проверки», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госучреждения.
Напомним, что в 2021 году из исправительной колонии №4 в Саратовской области освободился «скопинский маньяк» Виктор Мохов, отбывший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.