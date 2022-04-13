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2 часа назад

СК расследует ситуацию с возможным применением украинскими военными отравляющих веществ

ТАССиещё 2

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК расследует ситуацию с возможным применением отравляющих веществ
Фото: ТАССТАСС

"Председатель Следственного комитета России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооруженными силами Украины войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих.

"В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", - заключили в СК.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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