СК расследует ситуацию с возможным применением отравляющих веществ

По имеющимся данным, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооруженными силами Украины войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих.