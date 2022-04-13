СК расследует ситуацию с возможным применением отравляющих веществ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооруженными силами Украины войсковой части беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями. Эти аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих.
"В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", - заключили в СК.