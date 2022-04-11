В Кисловодске эвакуируют санаторий, театр и суд из-заугрозы минирования

Анонимные сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда поступили в понедельник в Кисловодске (Ставропольский край). Проводится эвакуация, сообщил ТАСС глава Кисловодска Евгений Моисеев.
"Сегодня поступили анонимные сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда", - сказал Моисеев.
По его словам, проводится эвакуация.
"Оперативно сработали наши экстренные службы, правоохранительные органы. Проводим срочную эвакуацию объектов. Главное сейчас - это безопасность наших жителей и гостей", - сказал глава Кисловодска.