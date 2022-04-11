Легковушка на Московском шоссе вылетела в кювет и попала на видео

Днем в воскресенье, 10 апреля, на Московском шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы. Об этом передает "Петербургский дневник".

По словам автора поста, опубликованного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент случился недалеко от магазина «Лента» в сторону Ленсоветовского. Легковушка вылетела с проезжей части в кювет и застряла там.

Чтобы вызволить авто, водителю потребовалась помощь эвакуатора. Свидетели опубликовали кадры с места ДТП.

О возможных повреждениях автомобиля сказать трудно - в выложенном ролике видно только крышу машины. Также на данный момент нет сведений о пострадавших.