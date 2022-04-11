В Москве прохожий угнал автомобиль, пока его владелец участвовал в конфликте с пешеходом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство “Москва”», в чьем распоряжении оказались кадры произошедшего в Юрьевском переулке инцидента.

Уехать далеко на чужом транспортном средстве у злоумышленника не получилось. Через десять метров машина врезалась в крыльцо жилого дома, после чего мужчина скрылся с места ДТП. Однако недавно угонщик был задержан. Им оказался 26-летний житель столицы. Он уже дал признательные показания. Теперь москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.