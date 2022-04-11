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18 часов назад

Россиянин убил соседку и выстрелил в полицейского

Lenta.ruиещё 3

В поселке Восточный Тульской области задержали мужчину, который убил свою соседку и попытался скрыться. Подробности «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Житель тульской области убил соседку и выстрелил в полицейского
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, 66-летний житель села Шилово был в плохих отношениях со своей 41-летней соседкой. 10 апреля женщина вместе с приятельницей шла по улице, когда к ней подошел подозреваемый. Он взял ружье и дважды выстрелил в россиянку, после чего сбежал. Пострадавшей вызвали «скорую», однако по дороге в больницу женщина скончалась.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он оказал сопротивление, открыв огонь по полицейским. На него завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и убийстве.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

Происшествия,Следственный комитет,
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