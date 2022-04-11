Житель тульской области убил соседку и выстрелил в полицейского

По версии следствия, 66-летний житель села Шилово был в плохих отношениях со своей 41-летней соседкой. 10 апреля женщина вместе с приятельницей шла по улице, когда к ней подошел подозреваемый. Он взял ружье и дважды выстрелил в россиянку, после чего сбежал. Пострадавшей вызвали «скорую», однако по дороге в больницу женщина скончалась.