В Симферополе эвакуировали 14 школ из-за сообщений о минировании

Количество школ Симферополя , эвакуированных в понедельник из-за сообщений о минировании, увеличилось до 14, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Ранее в понедельник учеников эвакуировали из трех симферопольских школ. Также в Феодосии эвакуировали персонал и пациентов медцентра.

Крым и Севастополь в 2022 году регулярно подвергаются подобным атакам. Одна из самых масштабных произошла в январе. В марте эвакуировали школы в Керчи, Бахчисарае, Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы. Ни одна из угроз не подтвердилась.