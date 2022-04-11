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39 минут назад

Бобер вышел к людям в Татарстане и напал на мужчину. Видео

Александр Кузьмин

В Татарстане бобер вышел к людям и накинулся на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видео нападения.

Инцидент произошел в городе Альметьевске. На кадрах видно, как животное негативно реагирует на вспышки камеры и набрасывается на местного жителя, пытавшегося сфотографировать грызуна.

«В период половодья нередко норы бобров затапливает, и они вынуждено покидают среду обитания. В данном случае, скорее всего, бобер еще детеныш, он потерял свою семью. Никаких мер принимать в отношении животного не надо. Он сам уйдёт в сторону реки», – передает комментарий районного отдела комитета по биологическим ресурсам Татарстана «Подъем».

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