В Татарстане бобер вышел к людям и накинулся на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видео нападения.
Инцидент произошел в городе Альметьевске. На кадрах видно, как животное негативно реагирует на вспышки камеры и набрасывается на местного жителя, пытавшегося сфотографировать грызуна.
«В период половодья нередко норы бобров затапливает, и они вынуждено покидают среду обитания. В данном случае, скорее всего, бобер еще детеныш, он потерял свою семью. Никаких мер принимать в отношении животного не надо. Он сам уйдёт в сторону реки», – передает комментарий районного отдела комитета по биологическим ресурсам Татарстана «Подъем».