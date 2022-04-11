«В период половодья нередко норы бобров затапливает, и они вынуждено покидают среду обитания. В данном случае, скорее всего, бобер еще детеныш, он потерял свою семью. Никаких мер принимать в отношении животного не надо. Он сам уйдёт в сторону реки», – передает комментарий районного отдела комитета по биологическим ресурсам Татарстана «Подъем».