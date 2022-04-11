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21 час назад

В Петербурге из-за пожара в жилом доме пострадали семь человек

ТАСС

Семь человек пострадали из-за пожара на Загребском бульваре Санкт-Петербурга, из них двое детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

В Петербурге в пожаре пострадали семь человек
Фото: ТАССТАСС

"Утром 11 апреля случился пожар в жилом доме на втором этаже по адресу Загребский бульвар, дом 5, корпус 3. Всего зарегистрировано семь пострадавших, из них двое - дети (в крайне тяжелом состоянии доставлены в ДГБ №1 и ДГБ №5)", - говорится в сообщении.

Как уточняется, четверо взрослых доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, один в состоянии легкой степени тяжести отказался от транспортировки в лечебные учреждения. На месте работали девять выездных бригад городской станции скорой медицинской помощи: четыре бригады анестезиологии и реанимации и пять общепрофильных.

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