Житель Анапы украл из магазинов техники в Ейске 6 портативных колонок. Одна из краж попала на видео, запись публикует Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Мужчина вынес из трех торговых точек 6 музыкальных колонок и успел продать похищенные вещи. Однако безнаказанным злоумышленник не останется. Как уточняет канал, правоохранители задержали его. Было возбуждено уголовное дело, сейчас он направлено в суд.