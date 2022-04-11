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1 час назад

Кража музыкальных колонок из магазина в Ейске попала на видео

Александр Кузьмин

Житель Анапы украл из магазинов техники в Ейске 6 портативных колонок. Одна из краж попала на видео, запись публикует Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Мужчина вынес из трех торговых точек 6 музыкальных колонок и успел продать похищенные вещи. Однако безнаказанным злоумышленник не останется. Как уточняет канал, правоохранители задержали его. Было возбуждено уголовное дело, сейчас он направлено в суд.

По данным источника общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия,Криминал,Видео,
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