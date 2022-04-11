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16 часов назад

В колонии в Тюменской области заключенные зашили себе рты

Газета.Ruиещё 1

В конце декабря 2021 года в одной из колоний Тюменской области двое заключенных зашили себе рты, сообщает URA.RU со ссылкой на внутренний источник, знакомый с ситуацией. Они находились в камере более строго режима содержания во время инцидента.

Заключенные зашили себе рты в Тюменской области
Фото: ТАССТАСС

Осужденных осмотрел врач. Хотя мужчины не нуждались в госпитализации, им все же потребовалась небольшая медицинская помощь.

Селфи осужденных с зашитыми губами были опубликованы недавно, хотя это случилось несколько месяцев назад.

Мужчины отбывают наказание в колонии строго режима, куда они попали за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сообщается, что они часто нарушают установленные правила заключения, поэтому состоят на учете.

Служебную проверку уже провели, ее результаты отправили в следственные органы, где уже дальше будут разбирать инцидент.

Ранее в США пожизненно осужденному разрешили работать из тюрьмы, но он стал скачивать детское порно.

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