В Москве задержан преступник, находившийся в международном розыске

«В ходе проверки оперативной информации около одного из домов на Озерковской набережной сотрудниками полиции был задержан 36-летний уроженец Республики Молдавия. Установлено, что по инициативе правоохранительных органов Чехии мужчину объявили в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 140, 145 УК Чехии («Убийство, причинение тяжких телесных повреждений»)», - рассказали в ведомстве.