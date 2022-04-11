В Москве задержан преступник, находившийся в международном розыске

Столичные полицейские при поддержке спецназа «Гром» задержали мужчину, находившегося в международном розыске за совершение убийства восемь лет назад, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«В ходе проверки оперативной информации около одного из домов на Озерковской набережной сотрудниками полиции был задержан 36-летний уроженец Республики Молдавия. Установлено, что по инициативе правоохранительных органов Чехии мужчину объявили в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 140, 145 УК Чехии («Убийство, причинение тяжких телесных повреждений»)», - рассказали в ведомстве.
Как добавили в пресс-службе, в настоящее время фигурант заключен под стражу.