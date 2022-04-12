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11 часов назад

В Москве росгвардейцы задержали двух мужчин, насильно удерживавших наркоманов в машине

ТАССиещё 3

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве подозреваемых, которые насильно удерживали наркозависимых в автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

В Москве росгвардейцы задержали двух мужчин, насильно удерживавших наркоманов в машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным главка, экипажем Росгвардии, находящимся на маршруте патрулирования, поступила информация, что в районе Ленинского проспекта неизвестные под угрозой расправы удерживают в автомобиле двух мужчин.

"Через несколько минут росгвардейцы обнаружили подходящую под описание иномарку и блокировали ее. В автомобиле находилось четверо граждан. В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевшие, которых удерживали в машине, являются наркозависимыми. Они прибыли по данному адресу за "закладкой". Злоумышленники, став свидетелями поиска "закладки", решили извлечь из ситуации выгоду. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они потребовали проследовать в свой автомобиль. При общении с молодыми людьми, водитель и его подельник требовали заплатить им 100 тыс. рублей, а в случае отказа сказали, что доставят их в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в главке, со слов потерпевших, псевдополицейские угрожали им предметом, конструктивно схожим с оружием.

"Одному из потерпевших удалось отправить смс-сообщение своему другу, который и вызвал правоохранителей. Задержанными правонарушителями оказались 30-летние москвич и уроженец Алтайского края. Для дальнейшего разбирательства они были переданы сотрудникам полиции. Позднее экспертизой было установлено, что оружием которым угрожали злоумышленники, оказался охолощенный автомат Калашникова", - заключили в столичной Росгвардии.

Происшествия,Росгвардия,
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