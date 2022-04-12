В Москве росгвардейцы задержали двух мужчин, насильно удерживавших наркоманов в машине

"Через несколько минут росгвардейцы обнаружили подходящую под описание иномарку и блокировали ее. В автомобиле находилось четверо граждан. В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевшие, которых удерживали в машине, являются наркозависимыми. Они прибыли по данному адресу за "закладкой". Злоумышленники, став свидетелями поиска "закладки", решили извлечь из ситуации выгоду. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они потребовали проследовать в свой автомобиль. При общении с молодыми людьми, водитель и его подельник требовали заплатить им 100 тыс. рублей, а в случае отказа сказали, что доставят их в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.