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1 час назад

Фасад обрушился перед прохожими с ребенком в Петербурге: видео

Александр Кузьмин

В Петербурге обрушился фасад здания и едва не покалечил прохожих с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший видео происшествия рядом с метро «Чкаловская».

Как уточняется в СМИ, инцидент произошел 10 апреля на углу Чкаловского проспекта и улицы Большая Зеленина в Петроградском районе Северной столицы. В момент обрушения по тротуару проходили люди, в том числе и маленький ребенок. По счастливой случайности они не попали под камнепад. Однако получили ли прохожие какие-либо травмы, не сообщается.

Происшествия,Видео,
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