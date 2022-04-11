В Петербурге обрушился фасад здания и едва не покалечил прохожих с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший видео происшествия рядом с метро «Чкаловская».

Как уточняется в СМИ, инцидент произошел 10 апреля на углу Чкаловского проспекта и улицы Большая Зеленина в Петроградском районе Северной столицы. В момент обрушения по тротуару проходили люди, в том числе и маленький ребенок. По счастливой случайности они не попали под камнепад. Однако получили ли прохожие какие-либо травмы, не сообщается.