В Москве курьер сбил собаку и брызнул в ее хозяйку перцовым газом

Курьер на велосипеде сбил насмерть собаку и брызнул женщине в лицо перцовым баллончиком в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Недалеко от дома 7 на Смоленском бульваре курьер в розовой куртке и с контейнером насмерть сбил собаку породы чихуахуа. Началась потасовка между ним, хозяйкой собаки и ее сестрой, в ходе которой курьер брызнул последней из перцового баллончика в лицо", - сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по данному факту. Источник не уточнил, в какой службе доставки работает курьер, однако в розовой форме и розовыми контейнерами работают в службе "Самокат". ТАСС направил им запрос с просьбой о комментарии по факту инцидента.