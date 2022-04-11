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1 час назад

В Москве курьер на велосипеде насмерть сбил собаку и брызнул в женщину перцовым газом

ТАСС

Курьер на велосипеде сбил насмерть собаку и брызнул женщине в лицо перцовым баллончиком в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве курьер сбил собаку и брызнул в ее хозяйку перцовым газом
Фото: ТАССТАСС

"Недалеко от дома 7 на Смоленском бульваре курьер в розовой куртке и с контейнером насмерть сбил собаку породы чихуахуа. Началась потасовка между ним, хозяйкой собаки и ее сестрой, в ходе которой курьер брызнул последней из перцового баллончика в лицо", - сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по данному факту. Источник не уточнил, в какой службе доставки работает курьер, однако в розовой форме и розовыми контейнерами работают в службе "Самокат". ТАСС направил им запрос с просьбой о комментарии по факту инцидента.

Накануне в подмосковном Реутове произошел похожий конфликт с курьером на велосипеде, который задел нескольких прохожих. Одна из женщин сделала ему замечание, в ответ на которое он несколько раз ударил ее ножом.

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