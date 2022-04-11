В Забайкалье двоих жителей посадили за пособничество террористам

"В начале 2021 года молодые люди присягнули на верность международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена на территории РФ). В целях ресурсного снабжения террористов, находящихся на территории Сирии, они регулярно переводили на их счета денежные средства посредством электронных платежных систем. Всего задокументировано 40 подобных фактов. Выездной коллегией 1-го Восточного окружного военного суда фигуранты уголовного дела Лесков В. Н. и Гриценко Ю. Е. признаны виновными и приговорены к 12 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые три года они будут отбывать в тюрьме", - говорится в сообщении.