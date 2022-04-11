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2 часа назад

Два жителя Забайкалья получили тюремные сроки за пособничество террористам в Сирии

ТАССиещё 1

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 12 и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима двух жителей Забайкальского края, которые присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" из Сирии и переводили ей деньги. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкалью.

В Забайкалье двоих жителей посадили за пособничество террористам
Фото: ТАССТАСС

"В начале 2021 года молодые люди присягнули на верность международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена на территории РФ). В целях ресурсного снабжения террористов, находящихся на территории Сирии, они регулярно переводили на их счета денежные средства посредством электронных платежных систем. Всего задокументировано 40 подобных фактов. Выездной коллегией 1-го Восточного окружного военного суда фигуранты уголовного дела Лесков В. Н. и Гриценко Ю. Е. признаны виновными и приговорены к 12 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые три года они будут отбывать в тюрьме", - говорится в сообщении.

Также подсудимые были активными пользователями религиозно-экстремистских сайтов и публиковали в соцсетях медиафайлы с пропагандой и оправданием деятельности террористических организаций в Сирии. В 2021 году оба собирались отправиться в Сирию для участия в боевых действиях, однако в Москве их задержали сотрудники ФСБ.

Дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 ("Финансирование терроризма") и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").

Происшествия,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,
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