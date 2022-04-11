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2 часа назад

Более 100 кг марихуаны изъяли полицейские у двух мужчин на северо-востоке Москвы

Агентство «Москва»иещё 1

В Москве полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 100 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В Москве полиция изъяла более 100 кг марихуаны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московским полицейским поступила информация, что 34-летний приезжий из ближнего зарубежья может быть причастен к распространению наркотических средств на территории столицы. В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка на территории Алексеевского района задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра у него был изъят сверток с веществом растительного происхождения массой свыше 50 г», - говорится в сообщении.

Более того, в двух съемных квартирах задержанного на ул. Космонавтов полицейские обнаружили и изъяли коробки и пакеты, в которых находилось вещество растительного происхождения общей массой более 78 кг. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством - марихуаной. Выяснилось, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории столицы.

В этот же день полицейскими был задержан предполагаемый поставщик запрещенных веществ - 43 летний житель Подмосковья. Мужчина приехал на встречу с подозреваемым, чтобы передать ему партию наркотика. В ходе опроса он сообщил оперативникам, что в его автомобиле находится запрещенное вещество. Из багажника иномарки сотрудники полиции изъяли 27 свертков с марихуаной общей массой около 27 кг.

«Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - резюмировали в ведомстве.

Происшествия,МВД России,
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