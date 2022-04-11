В Москве полиция изъяла более 100 кг марихуаны

В Москве полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 100 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

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«Московским полицейским поступила информация, что 34-летний приезжий из ближнего зарубежья может быть причастен к распространению наркотических средств на территории столицы. В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка на территории Алексеевского района задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра у него был изъят сверток с веществом растительного происхождения массой свыше 50 г», - говорится в сообщении.

Более того, в двух съемных квартирах задержанного на ул. Космонавтов полицейские обнаружили и изъяли коробки и пакеты, в которых находилось вещество растительного происхождения общей массой более 78 кг. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством - марихуаной. Выяснилось, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории столицы.

В этот же день полицейскими был задержан предполагаемый поставщик запрещенных веществ - 43 летний житель Подмосковья. Мужчина приехал на встречу с подозреваемым, чтобы передать ему партию наркотика. В ходе опроса он сообщил оперативникам, что в его автомобиле находится запрещенное вещество. Из багажника иномарки сотрудники полиции изъяли 27 свертков с марихуаной общей массой около 27 кг.