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31 минуту назад

СКР: под завалами дома в Подмосковье еще могут находиться люди

Елена Прошина

Под завалами дома в подмосковном Ступино, где сегодня утром произошел взрыв газа, еще могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, что инцидент произошел 11 апреля в 5:54 мск в пятиэтажном доме на Центральном переулке, 4. По предварительным данным, в результате взрыва два человека погибли, еще четверо пострадали. Как отметили в Минздраве Московской области, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один — тяжелой. В свою очередь, в МЧС сообщали, что травмы получили пятеро человек.

Дом серьезно пострадал — на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом также рухнули внутренние перегородки, на третьем ударная волна перекосила стены, выбила окна, разрушила перегородку.

Названа причина взрыва в подмосковном жилом доме

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовно дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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