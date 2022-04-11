Под завалами дома в подмосковном Ступино, где сегодня утром произошел взрыв газа, еще могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, что инцидент произошел 11 апреля в 5:54 мск в пятиэтажном доме на Центральном переулке, 4. По предварительным данным, в результате взрыва два человека погибли, еще четверо пострадали. Как отметили в Минздраве Московской области, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один — тяжелой. В свою очередь, в МЧС сообщали, что травмы получили пятеро человек.

Дом серьезно пострадал — на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом также рухнули внутренние перегородки, на третьем ударная волна перекосила стены, выбила окна, разрушила перегородку.