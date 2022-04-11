Под завалами дома в подмосковном Ступино, где сегодня утром произошел взрыв газа, еще могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Напомним, что инцидент произошел 11 апреля в 5:54 мск в пятиэтажном доме на Центральном переулке, 4. По предварительным данным, в результате взрыва два человека погибли, еще четверо пострадали. Как отметили в Минздраве Московской области, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один — тяжелой. В свою очередь, в МЧС сообщали, что травмы получили пятеро человек.
Дом серьезно пострадал — на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом также рухнули внутренние перегородки, на третьем ударная волна перекосила стены, выбила окна, разрушила перегородку.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовно дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.