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34 минуты назад

Российскому бизнесмену дали срок за хищение полумиллиарда рублей у Минобороны

Lenta.ru

Суд назначил бывшему первому заместителю главы ООО «Градстройпроект» Игорю Бердникову новый срок, признав виновным в мошенничестве на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бизнесмен похитил полмиллиарда рублей у Минобороны
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, в 2015 году компания заключила с ФГУП «Главное военно-строительное управление» контракты на реконструкцию полигонов российских ВВС Теректа и Тургай, расположенных в Казахстане.

На восстановление объектов из бюджета было выделено более 760 миллионов рулей. Из них, как установили следователи, бизнесмен похитил больше половины — 488 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»).

Первый срок Бердников также получил за мошенничество — он попался на получении откатов в 56 миллионов рублей при строительстве казарм в Крыму. Тогда его приговорили к пяти годам колонии. Суд принял во внимание, что обвиняемый прошел Афганистан и был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

По новому делу прокурор запросил для Бердникова девять лет лишения свободы, однако судья с учетом имеющегося срока назначил бизнесмену всего 6,5 лет колонии общего режима.

Происшествия,Коммерсант,
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