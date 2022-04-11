Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Два человека стали жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном городе Ступино . Еще семь человек пострадали. Об этом сообщает МЧС России по Московской области . Ведомство опубликовало кадры с места происшествия в своем Telegram-канале.

ЧП произошло сегодня рано утром в квартире, расположенной на четвертом этаже дома по адресу: Центральный переулок, дом 4. В результате случившегося в двух квартирах разрушились перегородки, также обрушились внешние панели на четвертом и пятом этажах. Кроме того, на третьем этаже выбило стекла, разрушилась перегородка и перекосило стены.