Московский курьер сбил насмерть собаку и напал на женщину

В Москве курьер на велосипеде насмерть сбил собаку и брызнул в женщину перцовым газом.
Курьер сбил собаку и брызнул в лицо перцовым баллончиком женщине в центре Москвы.
– <...> курьер в розовой куртке и с контейнером насмерть сбил собаку породы чихуахуа, – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что из-за этого началась потасовка, в ходе которой курьер брызнул женщине из перцового баллончика в лицо,
Как сообщалось ранее, в городе Реутов Московской области курьер несколько раз ударил ножом женщину, на которую он наехал.