Московский курьер сбил насмерть собаку и напал на женщину

В Москве курьер на велосипеде насмерть сбил собаку и брызнул в женщину перцовым газом.

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Курьер сбил собаку и брызнул в лицо перцовым баллончиком женщине в центре Москвы.

– <...> курьер в розовой куртке и с контейнером насмерть сбил собаку породы чихуахуа, – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из-за этого началась потасовка, в ходе которой курьер брызнул женщине из перцового баллончика в лицо,