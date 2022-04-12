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6 часов назад

Московский курьер сбил насмерть собаку

Vse42.ruиещё 4

В Москве курьер на велосипеде насмерть сбил собаку и брызнул в женщину перцовым газом.

Московский курьер сбил насмерть собаку и напал на женщину
Фото: ТАССТАСС

Курьер сбил собаку и брызнул в лицо перцовым баллончиком женщине в центре Москвы.

– <...> курьер в розовой куртке и с контейнером насмерть сбил собаку породы чихуахуа, – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из-за этого началась потасовка, в ходе которой курьер брызнул женщине из перцового баллончика в лицо,

Как сообщалось ранее, в городе Реутов Московской области курьер несколько раз ударил ножом женщину, на которую он наехал.

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