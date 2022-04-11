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3 часа назад

Медцентр Феодосии эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТАССиещё 1

Пациентов и персонал Феодосийского медицинского центра эвакуировали в понедельник из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Крыма.

В Феодосии из-за угрозы минирования эвакуировали медцентр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в понедельник после получения сообщений о минированиях эвакуировали учеников симферопольских школ № 2, 10 и 14.

"В ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" поступило сообщение о минировании. Проведена эвакуация сотрудников и пациентов. В медицинской организации работают оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Крым и Севастополь в 2022 году регулярно подвергаются подобным атакам. Одна из самых масштабных произошла в январе. В марте эвакуировали школы в Керчи, Бахчисарае, Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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