Заключенный погиб в массовой драке в колонии Саратова

Заключенный погиб в массовой драке в исправительной колонии № 4 в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: РИА Новости РИА Новости

35-летнего мужчину обнаружили без сознания с колото-резаными ранениями груди и шеи. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте. Еще трое осужденных получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают всех причастных к конфликту. Причина драки уточняется.

Напомним, что в январе в исправительной колонии № 3 в Калужской области произошла драка между осужденными из-за личной неприязни, в результате которой один из заключенных погиб. Как рассказали в управлении областной ФСИН, мужчине оказали медицинскую помощь, однако ко времени прибытия врачей "скорой" он умер.