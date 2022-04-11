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1 час назад

Заключенный погиб в массовой драке в колонии Саратова

Елена Прошина

Заключенный погиб в массовой драке в исправительной колонии № 4 в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Заключенный погиб в массовой драке в колонии Саратова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

35-летнего мужчину обнаружили без сознания с колото-резаными ранениями груди и шеи. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте. Еще трое осужденных получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают всех причастных к конфликту. Причина драки уточняется.

Напомним, что в январе в исправительной колонии № 3 в Калужской области произошла драка между осужденными из-за личной неприязни, в результате которой один из заключенных погиб. Как рассказали в управлении областной ФСИН, мужчине оказали медицинскую помощь, однако ко времени прибытия врачей "скорой" он умер.

Тогда прокуратура Калужской области начала проверку в ИК-3 в связи с информацией о том, что отношении отбывающих наказание в исправительной колонии в поселке Товарково применяется насилие со стороны заключенных.

Происшествия,ФСИН,
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