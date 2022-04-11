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3 часа назад

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ступино

BFM.RUиещё 5

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в городе Ступино. Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает сайт ведомства.

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ступино
Фото: МЧС РФ МЧС России по Московской областиМЧС РФ МЧС России по Московской области

Отмечается, что на месте ЧП уже работают следователи и криминалисты «из числа наиболее опытных и квалифицированных» сотрудников. В управляющей и обслуживающей газовой компаниях проходят обыски.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали десять человек, еще два человека погибли. На месте работают специалисты отрядов МЧС «Центроспас» и «Лидер». Предварительная версия ЧП — неисправность газового оборудования.

Ситуация — на контроле губернатора Подмосковья. Об этом Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале. Он также опубликовал фото с места ЧП.

Происшествия,Андрей Воробьев,
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