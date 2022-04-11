СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ступино

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в городе Ступино. Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает сайт ведомства.

Фото: МЧС РФ МЧС России по Московской области МЧС РФ МЧС России по Московской области

Отмечается, что на месте ЧП уже работают следователи и криминалисты «из числа наиболее опытных и квалифицированных» сотрудников. В управляющей и обслуживающей газовой компаниях проходят обыски.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали десять человек, еще два человека погибли. На месте работают специалисты отрядов МЧС «Центроспас» и «Лидер». Предварительная версия ЧП — неисправность газового оборудования.