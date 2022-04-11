Названа причина взрыва в подмосковном жилом доме

Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ступино стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Такую предварительную версию сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Напомним, что инцидент произошел 11 апреля в 5:54 мск в пятиэтажном доме на Центральном переулке, 4. В результате взрыва два человека погибли, еще пятеро пострадали. В ликвидации ЧП участвуют 59 человек, задействовано 20 единиц техники.

Дом серьезно пострадал — на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом также рухнули внутренние перегородки, на третьем ударная волна перекосила стены, выбила окна, разрушила перегородку.