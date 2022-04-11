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16 часов назад

Число погибших при взрыве в доме в подмосковном Ступино выросло до трех

Газета.Ruиещё 19

Тело третьего погибшего нашли под завалами в жилом доме в подмосковном Ступино, где утром 11 апреля произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Число погибших при взрыве в Ступино выросло до трех
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек.

По данным Telegram-канала «112», из-под завалов вытащили тело женщины.

Отмечается, что в настоящее время спасатели продолжают разгребать завалы, они ищут двоих детей.

Утром в понедельник, 11 апреля, в одной из квартир дома номер 4 в Центральном переулке города Ступино Московской области произошел взрыв бытового газа. Начался пожар. Как сообщили СМИ источники в экстренных службах, предварительная причина хлопка — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Еще шесть жильцов дома пострадали, их госпитализировали с травмами и переломами.

Происшествия,Взрывы газа в домах,
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