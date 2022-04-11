Число погибших при взрыве в Ступино выросло до трех

Тело третьего погибшего нашли под завалами в жилом доме в подмосковном Ступино, где утром 11 апреля произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек.

По данным Telegram-канала «112», из-под завалов вытащили тело женщины.

Отмечается, что в настоящее время спасатели продолжают разгребать завалы, они ищут двоих детей.

Утром в понедельник, 11 апреля, в одной из квартир дома номер 4 в Центральном переулке города Ступино Московской области произошел взрыв бытового газа. Начался пожар. Как сообщили СМИ источники в экстренных службах, предварительная причина хлопка — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.