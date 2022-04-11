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49 минут назад

При взрыве бытового газа в Ступино погиб один человек

Елена Прошина

В подмосковном Ступино произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погибло двое людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В Подмосковье произошло ЧП с бытовым газом: Есть жертвы
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, два человека погибло, еще семь пострадали.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино взорвался бытовой газ. Уточнялось, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. На четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем взрыв перекосил стены, разрушил перегородку и выбил окна. На втором этаже также выбиты окна.

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