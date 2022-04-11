Угрозы о «минировании» поступили в школы Владивостока

Анонимные сообщения о «минировании» в понедельник поступили в 13 школ Владивостока и один детский сад, сообщили в мэрии города.

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Данные об эвакуации выясняются, отметили в мэрии, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске «заминировали» несколько школ.

Напомним, волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.