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1 час назад

Угрозы о «минировании» поступили в 13 школ и один детсад во Владивостоке

Деловая газета "Взгляд"

Анонимные сообщения о «минировании» в понедельник поступили в 13 школ Владивостока и один детский сад, сообщили в мэрии города.

Угрозы о «минировании» поступили в школы Владивостока
Фото: ТАССТАСС

Данные об эвакуации выясняются, отметили в мэрии, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске «заминировали» несколько школ.

Напомним, волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что украинские сайты начали набирать сотрудников для телефонного терроризма в России.

Происшествия,Образование,
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